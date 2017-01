Atene, la Borsa riapre e crolla Affondano i titoli delle banche

La Borsa di Atene crolla nel giorno della riapertura dopo 5 settimane di chiusura forzata. Dopo un tonfo iniziale del 23%, la Piazza ellenica cede il 16% in chiusura. Disastrosi i titoli bancari con Piraeus Bank e National Bank of Greece che perdono il 30%. La tensione sui mercati greci condiziona anche gli altri listini europei. Preoccupazioni anche dall'Estremo Oriente: Borse asiatiche in rosso per i timori di una frenata dell'economia cinese.