Barroso: "La recessione è alle spallema la crisi ancora non è finita"

10:36 - Il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, esprime ottimismo ma invita a non abbassare la guardia. "La recessione è alle spalle - ha detto al parlamento europeo -, ma non c'è spazio per il compiacimento. Non possiamo dire che siamo fuori dalla crisi perché la disoccupazione è ancora troppo alta". Barroso ha però detto di essere sicuro che "il 2014 sarà un anno positivo, di cambiamenti per l'economia europea".

Per Barroso, inoltre, "alle imprese, specialmente a quelle piccole e medie, mancano i mezzi finanziari per investire" nel rilancio necessario per uscire dalla crisi.