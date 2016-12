Le regole per non stressarti in ferie

VACANZA DELLA MENTE - Il rischio di trasformare la vacanza in un tour-de-force è un pericolo reale, soprattutto quando abbiamo la tendenza a scoprire un posto nuovo a partire dall'inventario di tutti i luoghi più importanti da visitare, musei e negozi. Evita di condensare nei giorni di vacanza un numero eccessivo di impegni o finirai per stancarti e aumentare stress, irritabilità, nervosismo. Lasciati libero di esplorare il tempo e lo spazio a partire dai tuoi ritmi e da ciò che suscita la tua curiosità. Non importa se ti sei svegliato tardi o non riuscirai a vedere tutto: inizia a scegliere ciò che ti interessa davvero.



QUANDO DIRE NO - Trovare un'armonia generale è più che giusto per un dialogo familiare felice, tuttavia questo non significa dover essere sempre pronti a rinunciare alle proprie necessità. Esprimere le proprie preferenze è fondamentale per la propria felicità, ma anche per l'equilibrio in famiglia, al lavoro, oltre che con gli amici, perché permette agli altri di comprendere il nostro punto di vista e i bisogni. All'inizio può essere difficile dire no, soprattutto nei confronti delle persone a cui si vuole bene, tuttavia puoi utilizzare queste vacanze per cominciare a trovare il coraggio per i piccoli no in grado di trasformare, migliorando, la tua giornata.



TEMPO PER TE - Nell'arco delle ferie trova uno spazio da dedicare a ciò che ami. Un hobby, la lettura, fare l'orto o semplicemente una lunga passeggiata contribuiranno a creare una distanza dal quotidiano, aiutando una connessione profonda con il proprio mondo interiore. Il silenzio dei luoghi ricchi di pace è un sollievo rispetto al traffico e i rumori che di solito ci circondano: cambia la routine e inventa una mappa con nuovi spazi in grado di contribuire al tuo benessere.



CHE COS'È LO STRESS - Nella definizione di stress si individuano le tensioni e le pressioni appartenenti alla vita quotidiana. Infatti, non sono tanto gli eventi, quanto il nostro modo di reagire a essi ciò che fa la differenza per una buona qualità della vita. Pensaci la prossima volta che arrivi a esplodere o urlare: meglio affrontare le discussioni importanti quando si è ancora in uno stato di calma, ti aiuterà a spiegare te stesso e agire con più lucidità.



VOGLIA DI SORRIDERE - Che cosa prende parte al tuo piacere? Di frequente non diamo risposte sufficienti a questo quesito e finiamo per continuare a fare cose che, in realtà, non sono affini alla nostra modalità di essere. Trasforma il periodo di tempo libero delle vacanze, per piccolo o grande che sia, nell'opportunità di darti spazio per sperimentare ciò che stimola la tua curiosità. Fare trekking, iniziare a correre, vagabondare senza meta o avere un taccuino con cui ritrovare la passione per il disegno sono solo alcune delle idee che possono aiutarti a divertirti, stare con la mente leggera, ricaricarti. Ricorda che sono le ispirazioni che nascono dal cuore a dare la felicità: l'estate contraddistingue un ottimo momento per riscoprirle.