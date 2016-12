Sei pronta al cambiamento? Impara a dire no

07:00 - Si parla spesso di cambiare abitudini e stili di vita, eppure non è così facile trasformare l'approccio che abbiamo nei confronti della vita. Provi mai a osservare il modo con cui ti rapporti al mondo? La prima azione da imparare per vivere meglio è saper dire no.

No a ciò che non ti fa bene, no a chi senti che si appropria di troppa energia lasciandoti senza forze, no a chi chiede ma non è disposto a dare, no a chi si approfitta della tua disponibilità o all'amica che compare sempre quando ha bisogno di te, ma convide unicamente sentimenti di tristezza e frustrazione.



Saper preservare il proprio spazio vitale è importante per gestire le relazioni con gli altri senza dimenticare te stessa. Ascolta i tuoi bisogni: quando ti lasci guidare dal puro istinto sai immediatamente chi riesce a darti gioia anche solo con uno sguardo e chi ti lascia spossata e stanca.

Imparare a allontanare situazioni che risucchiano le tue energie è una questione di sopravvivenza: è importante saper dire no, ma farlo con fermezza, un sorriso e leggerezza. Se tu sei davvero convinta di ciò che pensi, anche gli altri lo saranno e inizieranno a rispettare i tuoi bisogni.



Inizialmente ti costerà fatica, perché è molto più facile guadagnarsi il rispetto attraverso l'approvazione degli altri. Eppure solo vivendo come veramente credi potrai farti conoscere, e con il tempo amare, per la tua autenticità, fedeltà a te stessa e onestà. Quando vivi fedele ai valori in cui credi, il mondo intorno non potrà che iniziare a vederti e rispettarti per la persona che sei veramente.