Le decisioni da prendere ora per evitare i rimpianti

CARPE DIEM – Davvero per essere felici è importante vivere senza rimpianti? Ci si potrebbe chiedere se sia realmente possibile. Superati i vent'anni, si inizia a costruire uno stile di vita che, giorno dopo giorno, rappresenta necessità nuove sul lavoro e in famiglia: subentrano figli, mutuo, contratti, tanto che secondo recenti indagini la serenità tornerebbe solo dopo i 50 anni, età con la quale si ricomincia a essere e sentirsi più liberi. Mettersi in gioco è positivo perché attiva l'entusiasmo, ma non deve diventare uno stress.



AMMETTI LE TUE PAURE – Tuffarsi nell'ignoto può fare paura, perché mette in pericolo la routine su cui ci si è assestati, magari da anni. Ma al tempo stesso affacciarsi su nuovi mondi è una boccata di ossigeno, mantiene giovani, crea più ispirazione per la vita quotidiana. Inizia a vedere e ammettere le tue paure: solo così riuscirai a superarle.



SOGNA – Lascia per un attimo libera la mente. Permetti a te stesso di vagare con i pensieri, permettendo ai ricordi e alle emozioni di affiorare. Che cosa desideravi di più da bambino? Sfiora i tuoi desideri con l'immaginazione, dall'infanzia attraverso l'adolescenza, fino all'età adulta. Sogna.



ASCOLTA – Certi sogni si portano dietro un'emozione profonda. Siamo abituati a vivere in una società che non possiede alcuna educazione emotiva, tuttavia le emozioni costituiscono una spia importante, come confermano le neuroscienze. Che cosa stai provando, ascoltando e rivedendo dentro di te alcuni sogni che pensavi di aver dimenticato? Le emozioni parlano dei tuoi bisogni profondi.



ACCETTA – Fa parte del diventare adulti la capacità di avere uno sguardo più ampio sulle cose acquisita grazie agli anni. La vita è troppo breve per poter fare esperienza di ogni cosa, ecco la prima verità da accettare. Bisogna scegliere e ogni decisione implica la rinuncia a qualcos'altro. Non essere così concentrato su ciò che ti manca da dimenticare di goderti il momento presente, perché è il luogo in cui in trovi adesso e rappresenta ciò che vivi.



TRADUCI – Come puoi realizzare adesso ciò che ha mosso la tua emozione? La vera sfida è realizzare nel presente ciò che desideri sul serio e trovare una modalità per renderlo possibile. Il giro del mondo che sognavi a vent'anni potrebbe diventare un viaggio indimenticabile da progettare insieme a tutta la famiglia: sta a te deciderlo.



CREDI NEL TUO SOGNO – Non è una gara contro te stesso, lo scopo del gioco non è fare quante più cose possibili, ma prendere decisioni, grandi o piccole, in grado di migliorare la qualità della tua vita. I rimpianti sono il sapore amore di qualcosa che avremmo voluto, ma ci siamo impediti. Se è così, perché non ritrovare il gusto di donare a se stessi ciò che ci rende felici? Naturalmente, senza smettere di sognare. Perché esiste anche l'aroma, dolcissimo, di tutto ciò che vorremmo, ma non abbiamo ancora fatto.