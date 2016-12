Le dieci cose da dare ai nostri figli

1 - L'importanza di un ascolto attivo - Ascoltare i propri figli non dovrebbe diventare un'azione “passiva”, una sorta di dovere. Anzi, a prevalere dovrebbe essere la sensazione di piacere percepita da entrambi. Sentire la curiosità e l'interesse della mamma è la soddisfazione più grande sia per un bambino che per un adolescente: inoltre questo tipo di atteggiamento è garanzia di complicità sana e duratura.



2 - Essere obiettive e aperte - La vita è costellata di scelte e i figli iniziano presto a rendersene conto. Ma come aiutarli a prendere le decisioni giuste quando chiedono aiuto e consiglio alla mamma? Il modo migliore è essere obiettive, anche se spesso può risultare davvero complesso. Obiettività significa fornire ai figli tutte le letture e le diverse prospettive di una situazione, in modo che essi possano prendere decisioni che siano davvero loro e non dettate da un solo punto di vista. La realtà ha molte facce ed è bene aprire la mente dei figli a una conoscenza ampia della vita.



3 - Gratificare e incoraggiare - Quante volte da bambini, dopo aver fatto bene un compito o aver appreso qualcosa di nuovo, ci siamo girati verso la mamma in attesa di un segnale di approvazione e fierezza? Gratificazioni e incoraggiamenti sono atteggiamenti positivi e costruttivi perché i figli crescano con la giusta autostima e fiducia in se stessi.



4 - Una mamma curata è una mamma felice - Purtroppo la maternità non è solo rose e fiori e, spesso, è raro ritagliarsi del tempo anche soltanto per farsi una doccia. Invece, la mamma è anche una donna e ha il diritto-dovere di prendersi cura di sé. Una mamma che si concede del tempo e qualche coccola è una mamma più gratificata, che riesce a trasmettere sensazioni positive ai figli. Una su tutte: l'importanza di volersi bene e di farsi del bene.



5 - Saper sorprendere anche i propri figli - La routine è nemica di ogni tipo di relazione e imparare a vivere intensamente è un grande dono da fare ai propri figli. Quindi, anche la mamma può e deve sorprendere con gesti inaspettati e guizzi di entusiasmo. Un figlio va “educato”', infatti, anche all'amore e alla curiosità per la vita, con l'esempio.



6 - Scriversi le emozioni - Godere della meraviglia di un bimbo di fronte a una letterina della mamma: è indescrivibile quanto un gesto così semplice, puro e antico, possa riempire di gioia un figlio. Quando si provano emozioni importanti è bene verbalizzarle e comunicarle, anche per iscritto. Ma niente sms, la lettera e il bigliettino sono meravigliosi messaggeri d'amore e, inoltre, richiamano alla riflessione profonda. Si cresceranno, così, figli che non avranno paura di esprimere le proprie sensazioni o di riflettere a fondo.



7 - La fiducia della mamma è per sempre - Costruirsi una solida e sana autostima è un processo che parte proprio dalla fiducia dei genitori. Una mamma che incoraggia con positività e piena fiducia regala al figlio la possibilità di tirare fuori i propri sogni dal cassetto e di godersi appieno la vita.



8 - Una presenza equilibrata - Esserci sempre oppure no? Questo dilemma accompagna ogni mamma lungo tutto il percorso di crescita dei figli. La soluzione pare stare, come sempre, nel mezzo: essere presenti ma con discrezione e, al contempo, non rinunciare a qualcosa di importante per se stesse. Questo tipo di equilibrio si conquista, però, solo con il tempo e con l'esperienza.



9 - Il contatto fisico: irrinunciabile - Abbracci e carezze sono importanti perché un figlio cresca sereno e in un'atmosfera rilassata. Si inizia quando i figli sono neonati, si continua durante l'infanzia e questa abitudine al contatto fisico dovrebbe proseguire persino in età adulta. Abbracciare, infatti, esercita un'azione terapeutica impareggiabile sull'ansia e sugli sbalzi d'umore, rassicura anche quando ormai si è diventati grandi. Queste sensazioni positive sono, ovviamente, reciproche: anche la mamma si sente accolta in un abbraccio caloroso.



10 - Qualità più che quantità - Avere poco tempo da trascorrere con i figli è sinonimo di infelicità di questi ultimi? Assolutamente no. Ciò che conta è la qualità: la sostanza, in questo caso e non solo, vale sempre più della forma. Quindi, un'ora passata insieme intensamente e con gioia vale di più di un pomeriggio in cui ci si ignora e si vive la condivisione come un peso.