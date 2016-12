I pensieri per iniziare l'anno nuovo con il sorriso

1 PUOI FARCELA – Qualsiasi cosa ti aspetti sopravviverai e lo farai al meglio. Accetta di correre il rischio e lasciati coinvolgere davvero. Che cos'hai da perdere? Chi ha collezionato errori è perché ha avuto il coraggio di buttarsi: dovremmo essere orgogliosi dei nostri sbagli, anziché ricordarli con vergogna.



2 RICORDATI DI… DIVERTIRTI! – Quando affronti la vita con entusiasmo, tutto diventa speciale e anche la giornata più difficile parte con una marcia in più.



3 HAI UN NUOVO ANNO – Consacra l'anno che sta per iniziare alle cose a cui tieni davvero. Finiamo per riempire la vita con inutile senso del dovere, ma recuperare le tue passioni e cercare ciò che ti ispira aumenterà la tua forza e vitalità.



4 SEI VIVO E PERFETTO – Quella ruga in più, qualche chilo di troppo, una nuova smagliatura: siamo terribilmente abituati a puntare tutta l'attenzione sui nostri difetti. Il tuo corpo è meravigliosamente vivo e perfetto, proprio in questo momento. Parti da questo e vai verso ciò che aumenta la tua energia e vitalità: il benessere verrà di conseguenza.



5 NON PENSARE… AGISCI! – Quante volte ti capita di riflettere su qualcosa che vorresti fare, ma ti fermi ai pensieri senza concludere nulla? Per poter prendere decisioni migliori è importante riflettere sulle nostre scelte, tuttavia quando i pensieri diventano congetture senza via d'uscita si rischia di non passare mai all'azione. Evita il perfezionismo, meglio iniziare subito ciò che si desidera realizzare: gli errori fanno parte del percorso.



6 GODITI IL TEMPO – I giorni che stai vivendo non ritorneranno: ricordare più spesso questa semplice e ovvia constatazione può portarti a piccoli, fondamentali, cambiamenti in grado di migliorare la qualità della tua vita. Una cena con gli amici, un concerto a teatro, la passeggiata della domenica pomeriggio sono alcune fra le tante ispirazioni in grado di aggiungere gioia alla quotidianità. Chiediti che cosa ti rende felice.



7 NON SI È MAI TROPPO VECCHI PER SOGNARE – I sogni non hanno età. Al contrario di ciò che molti ritengono, non sono solo i bambini a dedicare energie e tempo per fantasticare e sognare. Gli anziani che hanno ancora la luce dell'entusiasmo negli occhi sono persone abituate da sempre a darsi nuovi obiettivi, seguire la curiosità, ispirarsi. Prendi esempio e considera i tuoi sogni una risorsa. Le nuove ispirazioni sono in grado di aumentare la tua immaginazione, fantasia e forza interiore.