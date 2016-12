Tendenza colore: in autunno rifiorisce il verde bottiglia

È il colore della natura, quella più selvaggia. Una sfumatura fredda e di carattere che richiama la vegetazioni, i boschi, le foreste. È il verde bottiglia che per l’ Autunno-Inverno 2016 rifiorisce sui must have di stagione da osare in total look, o, più semplicemente, in combinazione a tinte neutre. Dal setoso abito lungo in stile retrò al caldissimo pullover oversize da sfoggiare come mini-dress: ecco i 10 capi più hot della stagione fredda a cui non potrai rinunciare nei prossimi mesi!

1) Long dress - Un omaggio alla femminilità, l’abito lungo in seta di Valentino: silhouette fluida, linea scivolata e un drappo sul retro che crea un effetto a mantella. Il capo giusto per un evento di gala, da illuminare con accessori silver o gold.



2) Mini-dress - Il capo ideale per una serata in disco? L’abito corto di Ashish: in seta, drappeggiato e tempestato di paillettes luminiscenti.



3) Pullover - Il modello di MM6 Maison Margiela in versione oversize è la scelta ideale per un look da giorno, casual-chic, in abbinamento a un paio di sneakers.



4) Blusa - Si ispira al trend pijama il modello di Dolce & Gabbana in seta dalla linea scivolata. Gli orli bianchi che ripercorrono i bordi delle maniche e la levallière esaltano la nuance intensa di verde. Perfetta in abbinamento a pantaloni ampi e pumps con tacco altissimo.



5)Cappotto - Un lussoso sapore retrò con il coprispalle di Etro dal taglio sartoriale e dalla linea flair. Il dettaglio in più? Il luminoso tessuto in velluto cangiante.



6) Gonna - In suede, come il modello vintage di M.I.H Jeans dalla silhouette A-line con tasche a punta. Da completare con blusa in pizzo e sabot scamosciati, per un outfit retro-chic.



7) Pantaloni - Cropped e svasati, ma soprattutto in morbidissimo velluto come la versione di Frame da abbinare a blusa bianca e ad ankle boots in pelle nera.



8) Sandali - Note anni 70 e velluto sono gli ingredienti delle scarpe aperte firmate Saint Laurent con plateau e tacco chunky, da sfoggiare con calzino a contrasto per un risultato glamorous.



9) Borsa - Design pulito, pratici scomparti e tasche con zip. Così la tracolla di Marni diventa un accessorio comodo e trendy, valido alleato dei look daywear.



10) Cappello - Un vero tocco di classe, il copricapo in feltro di Maison Michel alto e strutturato con tesa rigida e ampia. Da sfoggiare con disinvoltura su qualsiasi ensemble.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it