Ricercata ma confortevole, la lingerie per l'inverno è sexy

Il segreto di un look perfetto inizia ben prima dei capi scelti: parte infatti dall' intimo , fondamentale per modellare il corpo e garantire quella disinvoltura che serve a indossare al meglio un abito. Dalla scelta del reggiseno allo slip in coordinato, dal body alla brassiere, parliamo di ultime tendenze in fatto di lingerie per l' autunno-inverno 2015 .

Il reggiseno più in voga del momento è quello a triangolo: se pensate che sia scomodo o non adatto a sostenere, non ne avete seguito l'evoluzione. Ci piace il modello di Asos dal gusto retrò, che si abbiana alla culotte di raso e pizzo. Perfetto l'ensemble di La Perla in nero, dalle trasparenze vezzose. Gusto romantico, invece, per balconcino e slip firmati ERES, in una delicata tonalità del rosa.



Adatto a chi ama l'intimo ricercato il trionfo di pizzo di I.D. Serrieri, in un bellissimo color melanzana. Nero dalle sfumature argento per la brassiere di Y.A.S, mentre il completo Intimissimi punta sul verde bosco. Colori perfetti da portare sotto un look dalle tonalità scure.



Balconcino senza lacci per Fashion Forms mentre è classico nella sua comodità l'ensemble color petrolio di pizzo e cotone (Intimissimi). Brassiere raffinata in nero per un abito da sera (La Perla).



Quando si parla di intimo non bisogna mai dimenticarsi di alcuni capi trascurati da molte donne, magari perché considerati demodé: parliamo della vestaglia in seta. Rossa nella versione lunga (La Perla) oppure corta e trasparente (L'Agent by L'Agent Provocateur). Altro capo da considerare: il body, modellante e sexy (Calvin Klein Underwear).



