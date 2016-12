Lingerie estiva: leggera, romantica e nei colori del mare

La tonalità perfetta per le notti d'estate è sicuramente quella nude, ovvero tutte le gradazioni di rosa che vanno da quello che siamo abituati a chaimare "color carne" al rosa vero e proprio. Lo si vede nella collezione di Yamamay, nel due pezzi delicatissimo firmato La Perla e in quello romatico senza spalline di Oysho. Vira sul lilla il completo di Agent Provocateur mentre è in pizzo leggerissimo il body trasparente di Stella McCartney.



Riprendono tutte le sfumature del verde acqua, invece, i completi firmati Victoria's Secret e Calvin Klein Underwear. Blu notte, invece, l'ensemble di La Perla che mantiene un'attitudine sportswear. Piaceranno alle più giovani i completini di Hanky Panky con il reggiseno a triangolo.



Abbraccia morbidamente le curve del corpo il completo di Intimissimi nella tonalità azzurro cielo mentre è fatto per farsi notare l'intimo color pesca firmato Mimi Holiday.



