Milano ai nastri di partenza. Prende il via la fashion week

Milano accende i riflettori sulla settimana della moda che, dal 24 al 29 febbraio, porta in scena 73 sfilate, 99 presentazioni di cui 9 su appuntamento e 13 eventi. Per un totale di 182 collezioni dedicate all' autunno-inverno 2016/17 .

Ad alzare il sipario di uno dei palcoscenici più ambiti del panorama moda internazionale, è Grinko che apre le danze alle ore 9.00 per poi passare il testimone a Gucci, N°21, Fausto Puglisi, Francesco Scognamiglio e in ultimo a Roberto Cavalli. A lui l'onore di chiudere la prima giornata di Milano Fashion Week.



Giovedì 25 è la volta di Max Mara, Luisa Beccaria e di Fendi che salgono sulla passerella in mattinata seguiti dagli attesissimi Emilio Pucci, Prada e Moschino. Mentre Venerdì 26 tocca a Emporio Armani, Uma Wang, Etro, Marco de Vincenzo, Tod's e Versace calcare la pedana.



Ad aprire il calendario di sabato 27 è lo show di Bottega Veneta, seguito da Antonio Marras, Ermanno Scervino, Jil Sander e in ultimo da Philipp Plein. Bisognerà invece attendere Domenica 28 per ammirare le linee di Marni, Msgm, Salvatore Ferragamo, Au Jour le Jour e Missoni.



A chiudere i battenti, Lunedì 29, sono Dsquared2 e Giorgio Armani, appuntamento fisso dell'ultima giornata di sfilate, accompagnati da Arthur Arbesser, Mila Schon e Vivetta.



Tra le new entry di questa edizione, ci sono Diesel Black Gold, Atsushi Nakashima - il designer ospite di Giorgio Armani - Lucio Vanotti e Piccione. Che, per la prima volta, sfileranno ufficialmente in calendario.





