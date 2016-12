Homewear d’autunno: i pigiami più cool di stagione

Per antonomasia l’outfit più comodo in assoluto, il pigiama sa essere anche elegante, sexy e molto cool. Sbarazzati dell’immagine di Bridget Jones in ‘imbarazzanti’ ensemble da camera oversize in flanella colorata e stravolgi la tua idea di homewear. Abbiamo selezionato per te i modelli più glamour di stagione e ce n’è per tutti i gusti! Lasciati sedurre dai nostri consigli e scegli il tuo completo da notte chic e alla moda per essere sempre in ordine anche a letto.