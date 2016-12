Suoceri, come comportarsi al primo incontro per vivere tutti felici e contenti

Essere se stessi - Mostrarsi per ciò che si è realmente paga sempre nei rapporti interpersonali e sicuramente anche nella relazione con i suoceri: magari non immediatamente, ma a lungo andare costa sicuramente meno che fingere a ogni incontro. Essere se stessi non significa, però, incorrere in atteggiamenti maleducati o supponenti bensì mostrare tutto il bello che si ha da offrire, criticità comprese. Far comprendere desideri, valori e ambizioni alla famiglia di chi si ama è infatti sicuramente importante, anche se, soprattutto in caso di personalità forti e dominati resta consigliabile non esporre 'tutto subito'.



Il partner: complice ma non troppo - Un classico della vita di coppia: ci si presenta ai suoceri, questi ultimi non gradiscono o si mostrano intolleranti e il partner diventa neutrale esattamente come la Svizzera. Amare significa essere complici e poter contare l'uno sull'altra, è vero. Però, è altrettanto veritiero che il rapporto con la famiglia d'origine per alcuni (soprattutto se maschi italiani) rappresenta un legame che va persino oltre all'amore. Farsene una ragione è il primo passo verso la serenità, il secondo però è far valere il bello della propria autonomia. Se si è indigesti ai suoceri e il partner non batte ciglio significa che sarà sempre necessaria una mediazione. Cosa vuol dire? Semplicemente non si sarà costretti a sorbirsi ogni pranzo domenicale insieme e ogni cena in famiglia: la neutralità e l'aplomb del compagno, per correttezza, dovranno mantenersi vivi anche dinnanzi a questi 'paletti'.



Usare tutto il galateo, dalla A alla Z - Potrebbe sembrare un consiglio anacronistico, invece è una delle strategie più furbe per piacere ai suoceri senza intaccare la propria personalità. Si tratta semplicemente di apprendere, se già non si è avvezzi, le principali regole del galateo. Dal modo di salutare a quello di ringraziare, da come gestire una conversazione fino all'apparecchiare o sparecchiare la tavola. Una persona educata difficilmente passa dalla parte del torto e, ancor più raramente, diventa attaccabile per inezie. Riflettiamo: se esprimiamo le nostre profonde convinzioni con estrema educazione e attraverso gesti rispettosi diventiamo una vera e propria roccaforte inespugnabile, persino di fronte alla suocera più agguerrita.



Empatia, non accondiscendenza - Entrare in contatto con i suoceri in modo positivo e costruttivo non è sempre facile: soprattutto se dall'altra parte si erge un muro di diffidenza, possessività e rigidità mentale. Però, non si tratta mai di una missione impossibile. Prima di tutto è sì auspicabile piacere loro, ma è altrettanto importante non compiacerli. L'accondiscendenza a tutti i costi, infatti, porta con sé una delle forme di antipatia più insopportabili, anche se praticata in buona fede. Molto meglio scovare quei lati del rapporto interpersonale che possano far scaturire l'empatia: passioni comuni, valori condivisi, argomenti divertenti e leggeri. Ciò non significa che sia necessario piacersi vicendevolmente: empatia non vuol dire simpatia. Potremmo chiamarla, piuttosto, una forma di convivenza serena a tempo determinato.