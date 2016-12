Primo giorno di scuola: consigli per la mamma e il papà

Stop all'ansia - Per quanto un genitore possa fingere calma e serenità, i bambini spesso captano ogni tipo di stato d'animo. Quindi sentiranno sicuramente anche l'agitazione di mamma e papà. E tutto ciò è anche sano, perché umano e fisiologico. L'importante è che questo tipo di ansia non diventi eccessiva e non carichi il piccolo di ulteriori paure. Dunque potrebbe essere utile che gli adulti imparino a gestirsi e a respirare lentamente. Iniziando magari ad esercitarsi molto prima dell'inizio della scuola.



Felicità (con un limite) - Non esistono solo i genitori ansiosi in senso "negativo", vi è infatti un'ulteriore categoria genitoriale ed è quella dei genitori che non riescono a modulare eccessi di adrenalina, felicità e gioia per il primo giorno di scuola dei figli. Invece, è proprio questo il momento giusto per lasciare "la scena" al bambino che ha bisogno di vivere l'esperienza a modo suo, in serenità e senza la presenza ingombrante del genitore iper-entusiasta.



I preparativi - Ben prima dell'inizio della scuola, è utile parlare dell'esperienza con i bambini in modo sereno e quasi "casuale". Per esempio, accennando all'argomento a tavola o prima della nanna, quando il piccolo di solito è più disposto a confidarsi. Vietato invece stabilire rigidi programmi riguardanti il primo giorno di scuola. Programmi che servono di più al genitore ansioso e non sono certo utili per mantenere la serenità del figlio.



Il fatidico giorno - Il primo giorno di scuola deve essere ricordato e, quindi, è sì un giorno speciale. Dunque, via libera a colazioni sfiziose e magari anche a una sorta di premio serale (gelato o cinema con mamma e papà). Semaforo verde anche per la canonica foto ma è decisamente meglio evitare di sottoporre il bambino a reportage fotografici interminabili e anche imbarazzanti. Spesso, i genitori sono invitati a restare in classe per un po' di tempo insieme ai figli in modo da accompagnarli in questa emozionante esperienza. Tale presenza, però dovrebbe restare discreta e rispettare le regole imposte dal contesto e dalle stesse insegnanti. Da evitare come la peste sono, per esempio, i saluti strazianti e interminabili ai figli sulla porta dell'aula.