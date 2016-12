Halloween: i giochi per la festa dei bambini

Un party di Halloween con tanti bambini urlanti e pieni di aspettative può essere l'occasione giusta per far divertire anche i grandi, sfoderando tutta la creatività soffocata nella vita di tutti i giorni. Innanzitutto, è bene pensare all'ambientazione. Dunque, via libera a luci soffuse e a decorazioni come candele a forma di teschio, zucca o fantasma. Molto graditi anche i classici festoni o adesivi attacca-stacca per decorare ingresso, porte e pareti. Persino il buffet andrebbe declinato in tema horror : biscotti a forma di occhio, ossa e teschi serviti insieme a torte e budini "mollicci", resi fosforescenti da appositi coloranti alimentari. Da bere, succhi di frutta rossi come il sangue. In sottofondo musica paurosa, ma non troppo. E poi? Si gioca!

Il gioco della bomba - Questo passatempo è molto amato dai bambini ed è solitamente uno dei divertimenti protagonisti di ogni festa di compleanno che si rispetti. Si prepara un "pacco-bomba" alternando fogli di giornale e regalini. Questi ultimi, assolutamente da scegliere in tema Halloween: gomme e matite con teschi e fantasmi, molle spaventose, maschere, parrucche. Ci si passa il pacco con sottofondo musicale (appropriato) e, una volta partito l'urlo, si interrompe la musica e chi ha il pacchetto in mano lo apre, aggiudicandosi la sorpresa horror. Presenza necessaria l'addetto alla musica e l'urlatore (genitore, nonno, amico).



Mimo horror - Si tratta del gioco dei mimi, ma in versione Halloween. Si sceglie a caso un bambino tra gli invitati alla festa, colui che dovrà mimare un film horror o spaventoso da far indovinare agli amici. Chi scoprirà il film, prenderà il posto del mimo. Alla fine del gioco si estrarrà a sorte, tra tutti i titoli proposti, la "prima visione" della serata. Da gustarsi tassativamente al buio, nei sacchi a pelo e dotati di torcia per scacciare i fantasmi.



Caccia al tesoro della strega - Come una classica caccia al tesoro, però piena di dettagli spaventosi... Prima che inizi la festa, si preparano i cartellini con i vari indizi da spargere e nascondere per bene in tutta la casa. In ogni nascondiglio, è tassativo infilare anche un oggetto in tema horror (uno degli "scherzi" usati anche a Carnevale andrà benissimo). Il tesoro sarà una zucca vuota ricolma di gelatina fosforescente. Tutto il necessario, per preparare la caccia al tesoro della strega si può sia preparare a casa sia acquistare in un negozio di giocattoli o di travestimenti.



Nascondino fantasmino - I bambini adorano nascondersi, anche in casa. E questo insostituibile divertimento assume per Halloween una veste insolita. Chi è addetto alla conta, e quindi a cercare gli amici, si deve mascherare da fantasmino. Basterà un lenzuolo bianco, tagliato e con i buchi per occhi e naso. Il fantasma, terminata la conta, correrà per casa facendo rumori spaventosi (aiutato dagli adulti nella coreografia) e illuminando il suo percorso con una torcia.