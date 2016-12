Caffè, un tesoro da tenere sempre in dispensa

Corroborante, aromatico e persino dimagrante , il caffè di solito in dispensa non manca mai. Però forse non tutti sanno che con questa preziosa bevanda ha proprietà nascoste e usi impensati , davvero da provare. Dalla spiccata azione anticellulite , fino al detergente ideale per tirare a lucido piani cottura e mobili in legno. Per non parlare, poi, del successo del caffè per tenere lontani insetti come le formiche o per conservare al meglio le provviste.

Per la bellezza - Il caffè è un vero e proprio alleato della nostra bellezza, 100% naturale e anche economico (la quantità utilizzata è, infatti, irrisoria). Innanzitutto, il caffè in polvere miscelato a olio di mandorle dolci o di oliva, è un eccezionale scrub anticellulite dalla spiccata azione drenante e riducente. Inoltre, con i fondi del caffè e acqua si può preparare una "pappetta" da applicare sui capelli scuri per arricchirli di riflessi color cioccolato e per camuffare addirittura i primi capelli bianchi.



In cucina e contro le formiche - Oltre a essere una bevanda unica, il caffè ha anche il pregio di adattarsi perfettamente a qualsiasi preparazione culinaria dolce. Dunque, può diventare l'ingrediente di torte e biscotti per renderli meno stucchevoli e più originali nel gusto. Inoltre, il caffè in polvere tiene lontane le formiche e previene le caratteristiche invasioni primaverili di questi insetti. Sarà sufficiente spargere un po' di caffè macinato negli angoli e attorno agli accessi più comuni per gli insetti (per esempio, lungo le portefinestre).



Per conservare e per il frigo - Il caffè funziona perfettamente anche come polvere assorbi-odori. Infatti, lasciare una ciotolina piena di caffè in frigorifero aiuta ad allontanare i cattivi odori (per esempio, se conserviamo in frigo il melone). E, ancora, il caffè funziona per deodorare le mani dopo aver lavorato pesce, cipolle e aglio. Infine, un pizzico di caffè aiuta a conservare molto meglio sia il sale sia lo zucchero in dispensa, tenendo ben lontana l'umidità e mantenendo separati i chicchi.



Per il piano cottura e i mobili - Se desiderate un piano cottura perfetto, provate con il caffè in polvere. Infatti, si tratta di uno scrub naturale anche per superfici come l'acciaio che necessitano di un'azione disincrostante ma non aggressiva, per non lasciare segni. Inoltre, con la polvere di caffè si possono anche "riparare" i graffi sui mobili di legno.



Giardinaggio al top - Per i pollici verdi, ma non solo. Il caffè è un incredibile fertilizzante per tutte le piante e, soprattutto, per le rose, le azalee e i mirtilli. Basterà aggiungere alcuni fondi di caffè alla terra della pianta, in prossimità delle radici.