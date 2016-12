Olio di mandorle dolci per pelle e labbra idratate

07:00 - Per il viso, per la pelle, per le labbra, per le unghie e contro le smagliature. L’olio di mandorle dolci ha proprietà “terapeutiche”, idratanti e rinfrescanti. Emolliente, nutriente, elasticizzante, è conosciuto non solo dai fan della cura del corpo, ma anche da chi ha avuto una gravidanza e ha potuto usarlo contro le smagliature del pancione, per esempio.



Dalla spremitura a freddo delle mandorle dolci si ricava un olio particolarmente ricco di vitamine (B ed E), proteine, sali minerali (zinco, ferro, calcio, magnesio, fosforo e potassio) e soprattutto acidi grassi.



L’olio di mandorle dolci può essere sfruttato per ogni sua qualità. Contro la pelle secca, gli acidi grassi di cui è ricco fanno sì che idrati a fondo anche le pelli più aride. Per la pulizia del viso: per chi non ha la pelle particolarmente grassa, può applicarlo quotidianamente su viso e collo per eliminare le impurità. O invece di usare un latte detergente o uno struccante qualsiasi, si può applicare qualche goccia di olio di mandorle.



Per le labbra: contro il freddo è consigliabile spargere un leggero strato di olio al posto del burrocacao. O anche per lo scrub assieme a un po’ di sale. Ma anche le unghie possono trovarne giovamento, si rivela infatti un ottimo trattamento per ammorbidire le cuticole e far crescere le unghie sane e forti. Inoltre può andare bene anche per uso alimentare. Uno o due cucchiai di olio di mandorle ogni giorno ha un’azione rinfrescante per la vescica, migliora le funzioni intestinali ed è indicato anche per chi ha l’apparato digerente sensibile.