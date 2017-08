Correre fa bene anche al cervello, lo sapevi?

Per dare conferma a quanto già si sospettava, un gruppo di ricercatori statunitensi ha coinvolto quasi tremila persone, più o meno attorno ai venticinque anni di età, per analizzare gli effetti della corsa sul corpo umano. Che cosa è emerso tra i partecipanti all'esperimento dopo vent'anni, quando sono stati sottoposti a nuovi test per valutare velocità psicomotoria, la memoria verbale e le funzioni del cervello?



Direttamente proporzionale: In media chi è riuscito a correre per dieci minuti sul tapis roulant, vent'anni dopo ha visto calare la resistenza a un terzo. Ma ogni minuto in più in cui l'individuo a venticinque anni è riuscito a resistere correndo, dopo vent'anni si è tradotto in 0,12 parole in più memorizzate durante i test. Le funzioni cognitive quindi sono migliori nei soggetti che più si sono allenati da giovani. Ergo: non perdiamo tempo prezioso!



Chi ben comincia: Coinvolgere i bambini nell'attività fisica è il modo migliore per educali a una vita attiva e trasmettere il valore dello sport. I test cognitivi e di memoria mostrano che i benefici della corsa valgono per il corpo e la mente. Quando corriamo il nostro fisico non tonifica solo il cuore e i muscoli, ma anche tutte le funzioni cognitive e mentali.



Facciamolo insieme: I risvolti negativi di una vita eccessivamente sedentaria sono tanti, compreso l'accumulo di energia stagnante che spesso si traduce in una difficoltà a mantenere alto il livello di attenzione e concentrazione. Questa difficoltà è trasversale, perché coinvolge tanto i più piccoli quanto gli adulti. Correre insieme a tutta la famiglia, con gli amici o con il nostro partner, non è solo un modo per stare insieme, ma anche un ottimo rimedio naturale per scaricare le emozioni e mantenersi allenati senza spendere soldi in costosi abbonamenti.



Mai al chiuso: L'attività fisica all'aperto ha molti aspetti positivi: allenarsi con la luce del sole incrementa la produzione di vitamina D, di cui noi donne abbiamo tanto bisogno, e favorisce il buon umore. Correre è un ottimo rimedio contro l'invecchiamento, attenua i problemi legati all'insonnia e ci fa ritrovare il gusto di una vita attiva fuori dalle mura domestiche.