Buon giorno con lo stretching: i movimenti semplici da fare al risveglio

A LETTO – Hai presente i bambini? Copiali! Prima di alzarti dal letto inizia a muoverti allungando dolcemente i muscoli di gambe e braccia. Stiracchiarsi ha una funzione molto importante perché aiuta a svegliare la muscolatura… e la mente! Quando è il suono della sveglia a costringerci ad alzarci all'improvviso, il risveglio è inutilmente traumatico: meglio prendersi un po' di tempo e percepire il corpo che si stiracchia, risvegliando ogni muscolo.



IL GATTO – Ecco l'ultima operazione da fare prima di alzarti. Ora che ti sei stiracchiata a sufficienza, puoi metterti a carponi, appoggiando ginocchia e mani sul letto. Inarca la schiena, poi distendi le braccia e allunga in modo da percepire i muscoli del busto e dei glutei. Chiudi gli occhi e immagina un gatto, che si allunga con eleganza e armonia. Probabilmente ti verrà da sbadigliare: invece di bloccare questa pulsione naturale, portala all'estremo. Allunga le mani verso il soffitto, come se ci fosse un filo che ti tira verso l'alto. Sciogli le spalle e il collo, con lentezza.



LA TESTA – Porta la testa indietro, con molta docezza, poi il mento avanti verso lo sterno. Gira il collo a sinistra e poi a destra, in modo da sciogliere le contratture e aiutare la flessibilità. Dove stai guardando? Ricorda che per evitare traumi è importante fare in modo che lo sguardo preceda il movimento. Per esempio, con gli occhi spostati verso destra, poi senti il collo che gira nella stessa direzione seguendo il movimento oculare.



FLESSIBILITÀ – Ti sei alzata. Sciogli i muscoli delle braccia. Puoi seguire il flusso naturale dei tuoi movimenti: allunga prima il braccio destro, poi il sinistro. Piega il sinistro dietro la testa di modo che il gomito sia dietro di te e la mano sfiori il collo, infine ripeti con l'altro braccio. Sii dolce e fluida, come una corrente elettrica che sveglia e rivitalizza i muscoli.



YOGA – Porta le mani in avanti, fino a sfiorare la punta delle dita dei piedi. Rimani qualche istante in questa posizione, senza molleggiarti. Con la pratica dello yoga giorno dopo giorno aumenterai elasticità e resistenza, tanto da appoggiare il palmo delle mani sul pavimento senza fatica, né sforzo. Se desideri aumentare la vitalità al risveglio impara il saluto al sole: ha un effetto energizzante e i suoi benefici ti accompagneranno per tutta la giornata.