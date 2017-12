Abbuffate in vista? Scegli la leggerezza, elimina la pancia

Tanto per cominciare, facciamo un po' di chiarezza: per avere una pancia piatta e tonica ridurre le calorie non basta. Oggi infatti si punta l'attenzione sull'indice glicemico degli alimenti, che tiene conto della velocità di assorbimento dei cibi e ne misura l’effetto sulla glicemia, valutando i livelli di glucosio nel sangue.



Si comincia! iniziamo la giornata con una tazza di tè verde, disintossicante e ricco di antiossidanti. Se non possiamo rinunciare alla tazza di caffelatte mattutino, meglio abbandonare il latte vaccino e utilizzare bevande vegetali, per esempio a base di avena, nutriente e facilmente digeribile tiene lontano i gonfiori e i disturbi correlati al lattosio.



Questione di dolcezza: lo zucchero è un acerrimo nemico da tenere quanto più possibile lontano dalle nostre abitudini alimentari. Se proprio non riusciamo a farne a meno, meglio scegliere quello di canna integrale, oppure ricorrere al miele o al malto d’orzo.



Sane abitudini: anche di fronte a una leccornia, teniamo duro: rinunciare al bis è una abitudine molto importante. Abbiamo assaggiato il primo? Bene, rinunciamo a pane e grissini da sgranocchiare nell’attesa tra un piatto e l'altro. Rocordiamoci che alcol, farina raffinata, insaccati, legumi e formaggi possono contribuire al gonfiore, quindi limitiamoli quanto più possibile, senza dimenticare però un bicchiere di vino rosso, ricco di anti ossidanti preziosi per la nostra epidermide.



Gusto e leggerezza: un po' di astuzia anche a Natale non guasta. Sappiamo bene che mangiando in fretta si tende a incamerare più aria, con le odiose conseguenze per la pancia. All’acqua gassata preferiamo quella senza bolle, evitiamo le bibite e la frutta a fine pasto.



Take it easy: stress, ansia e la tendenza a vivere di fretta non sono alleati della nostra salute nè della silhouette; al contrario, aumentano i fastidi e gonfiori alla pancia. Prendiamoci del tempo almeno durante le feste per assaporare un infuso digestivo: sarà bello coccolarsi e ritrovare una piacevole sensazione di calma interiore.