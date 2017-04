Buco allo stomaco addio: ecco gli snack che ti fanno stare bene

1 YOGURT – Idratante e nutriente, lo yogurt costituisce una colazione o una merenda all'insegna del benessere. Aggiungi un cucchiaino di miele a una coppetta di yogurt bianco oppure un mix di frutta per una scorta di vitamine.



2 INFUSO – Preparare un infuso caldo è un ottimo modo per calmare l'appetito e idratare l'organismo. Scegli vaniglia e arancio dolce: secondo gli studi aiutano a combattere la fame nervosa. Ginepro, mirtillo e betulla migliorano la circolazione combattendo la ritenzione idrica.



3 FRUTTA SECCA – Mandorle, noci, pistacchi e nocciole sono ricche di Omega Tre e proteggono dall'invecchiamento cellulare, con effetti benefici per la salute del cuore. Attenzione a non esagerare: scegli la frutta secca con il guscio, tenderai a mangiarne meno.



4 AVENA – I fiocchi d'avena sono ricchi di fibre, regolarizzano il colesterolo e sono ricchi di sali minerali. Digeribile e saziante, l'avena contribuisce al senso di sazietà riducendo gli attacchi di fame.



5 CENTRIFUGATO – Frullati e centrifugati sono una riserva di vitamine e sali minerali. Gioca a inventare nuovi mix mescolando frutta e verdura di stagione. Grazie alla presenza di acqua e fibre eliminerai le tossine e terrai a bada l'appetito: leggerezza e vitalità per l'organismo.



6 VOGLIA DI MERENDA – Scegli cracker senza sale e un succo di frutta naturale oppure una fetta di pane integrale con un velo di miele e semi di papavero. Dopo l'attività fisica fare uno spuntino aiuta a ritrovare energia.



7 MACEDONIA LIGHT – Taglia qualche frutto di stagione, aggiungi una manciata di mirtilli e frutti di bosco, metti in frigo. Per una ricetta leggera elimina lo zucchero e aggiungi succo d'arancia, gustoso e fresco.



8 BARRETTE FAI DA TE – Sai che puoi preparare le barrette spezza fame anche a casa? Scegli cereali integrali misti, fiocchi d'avena, riso soffiato, frutta secca, miele e zucchero di canna: fai sciogliere in un pentolino e versa negli stampi, poi confeziona singolarmente. La ricetta naturale per una merenda energetica ideale per lo sport.



9 MELA COTTA – Semplice e d'effetto, la ricetta delle mele cotte è ottima anche senza zucchero. Usa cannella e vaniglia per dare un profumo particolare a questo spuntino caldo e delizioso, da gustare a metà pomeriggio. Comfort food all'insegna del benessere.



10 VERDURA CRUDA – Quando torni dal lavoro mangi la prima cosa che vedi in frigo? Prepara un contenitore richiudibile con sedano e finocchio già lavati e tagliati, da abbinare a una salsa di ceci o fave, ricche di fibre. Le abitudini positive favoriscono la voglia di uno spuntino sano e leggero.