Tendenze capelli: i tagli più in voga per l'inverno

Sfumature colorate per accendere l'inverno e tagli cortissimi per chi ama osare. Il caschetto, liscio o con effetto scompigliato, è facile da gestire e segna il ritorno della frangia, la protagonista assoluta. Ecco come scegliere il tuo nuovo look in base alla forma del viso.

EVVIVA LA FRANGETTA – All'insegna del volume per JW Anderson e Jean Paul Gaultier, lunga secondo Christopher Kane, irregolare quella proposta da Burberry: la frangetta è la protagonista della stagione. I tagli per l'inverno 2016-17 portano l'idea di una bellezza nuova, un po' più spettinata e caotica, meno perfezionista e più naturale, mai sciatta o casuale. Vince il look facile da gestire, sbarazzino e in grado di aggiungere un pizzico di pepe al nostro stile quotidiano.



VOGLIA DI RIDERE – Ciocche irregolari e sfumature di colore eccentriche, dal rosa al blu, combattono il grigiore invernale e aumentano il buon umore. Capelli lunghissimi? No, grazie. Via libera a bob e caschetto, declinato secondo la forma del viso. Impara a modellare i capelli con le dita per dare volume e creare l'effetto spettinato con dolcezza.



CORTISSIMI – Pixie cut per creare un look sbarazzino, elegante e deciso. Il taglio cortissimo è perfetto per chi ha viso minuto. Pratico da gestire, elegante, minimale: grazie all'abbinamento con un make up intrigante valorizzerà occhi e bocca lasciando emergere il ritratto di una donna forte e femminile.



OVALE PERFETTO – Frangia liscia e voluminosa, linee rigorose: caschetto e bob sono un'ottima scelta per chi ha il viso ovale. Se hai un viso tondo punta su un look scalato. Mascella in evidenza? Evita i tagli sulla stessa linea e punta ad addolcire le forme.



EFFETTO SCALATO – Una delle tendenze dell'autunno-inverno 2016-17 è il taglio medio con frangetta lunga o minimale. Quando il naso è importante meglio evitare la frangia e valorizzare questo dettaglio puntando su onde morbide. Hai i capelli lisci? Rievoca gli anni Venti con un caschetto da abbinare a un look vintage, ideale se ami stupire con eleganza.