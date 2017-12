Démaquillant naturale: come struccarsi con i prodotti fai da te

Hai dimenticato latte detergente e tonico a casa? Ti sei accorta di aver terminato lo struccante quando il make up ha iniziato a colare e sei vicina a sembrare una parente del panda? Niente paura, a tutto c'è rimedio: basta fare un salto in cucina et voilà, il gioco è fatto. In dispensa abbiamo uno struccante naturale eccezionale, cioè l' olio di oliva . Ecco uno dei tanti rimedi che possiamo utilizzare quando la pelle grida vendetta e non vede l'ora di tornare ad essere libera e pulita .

Difficile a credersi, perché l'olio è grasso, ma qui si tratta di pura e semplice chimica: il grasso scioglie il grasso, dunque l'olio è perfetto per sciogliere il make up, a sua volta composto di grassi. Non è certo un mistero che mascara, fondotinta e rossetti abbiano componenti oleose. Muniamoci quindi di oli naturali, una salvietta morbida e di un sapone naturale.



Questione di olio: se l'olio di oliva è un jolly adatto per ogni tipo di pelle, l'olio di mandorle dolci è più indicato per una pelle secca. Se la pelle è mista o grassa meglio utilizzare un olio più leggero, come quello di jojoba o di girasole.



Natura sulla pelle: gli oli naturali sono composti da sostanze grasse affini al sebo della pelle, che quindi non ne alterano quantità e tipologia: ecco perché non bisogna temere di passare l'olio sul viso. Molto diverso è il caso degli oli cosiddetti minerali, ovvero non naturali: poiché contengono paraffina, a lungo andare possono favorire l'insorgenza di brufoli, punti neri e altre imperfezioni cutanee.



Easy to wear: come struccarsi? Semplicissimo: basta versare una noce di olio sulle mani inumidite, emulsionare e massaggiare, e a seguire passare delicatamente una salvietta bagnata con acqua tiepida e ben strizzata.L'idea furba? Al posto della salvietta sarà super utile un morbido panno in microfibra, che assorbe meglio trucco e impurità.



Sapone sì o no? Se abitiamo in realtà molto inquinate o la nostra pelle è da normale a mista, il sapone sarà utile per completare la detersione perché elimina definitivamente l'olio che abbiamo usato inizialmente. Il più indicato è il famoso sapone di Aleppo, che contiene olio di oliva e alloro. Decisamente sconsigliati i saponi per le mani perché troppo aggressivi: se la pelle è grassa si difende producendo più sebo; se viceversa è secca, si secca ancora di più.