Abbronzatura? Ecco il trucco per il make up del rientro

Il rientro dalle vacanze - si sa - è sempre difficile, ma tocca a tutti. E, se mal comune non fa mezzo gaudio, per non perdere il beneficio di un viso che invece del pallore invernale ci offre una immagine di salute e benessere, ecco come fare per mantenere il più a lungo possibile il morale alto e il volto abbronzato.

C'è il trucco? Certo, il make up giusto!



Illumina: iniziare col piede giusto è fondamentale, ecco perchè una pelle del viso sana e luminosa è la condizione necessaria per ottenere un make-up in grado di resistere a caldo e afa. Primo passo dunque al ritorno dalle vacanze è fare uno scrub non troppo aggressivo e una bella maschera fai-da-te lenitiva e nutriente.



Occhio al fondotinta: dimentichiamoci il solito fondotinta che usiamo d'inverno - e quindi chiaro - cercando poi di scurire la base abbondando con la terra abbronzante e scegliamone invece uno leggermente più scuro. Il suggerimento salva-bugdet? Raccogliamo i campioncini di fondotinta, quasi sempre più scuri del nostro colore, che ci vengono regalati in inverno, e utilizziamoli adesso: riusciremo ad avere il prodotto giusto senza spendere altri quattrini. Altrimenti, se in passato abbiamo acquistato un fondotinta molto scuro, basterà mescolarlo ad uno leggermente più chiaro per ottenere un ottimo risultato.



Correzione sì, ma...: anche le occhiaie vanno tenute sotto controllo. Così come per il fondotinta, scegliamo correttori leggermente più densi di quelli leggeri adatti all'inverno, e con tonalità aranciate, decisamente più adatti ad una carnagione abbronzata.



Conturing? Anche no! se in inverno abbiamo bisogno di scolpire e illuminare, d'estate con il viso abbronzato creare zone d'ombra non è necessario. Quindi dimentichiamo per un po' il chroming e scaldiamo l'incarnato con una terra abbronzante dal tono caldo, ma non aranciato. Il consiglio? Scegliamo tonalità medie evitando sia quelle troppo chiare - inutili con l'abbronzatura - sia quelle troppo scure, che induriscono i lineamenti.



A me gli occhi: occhi verdi, nocciola o azzurri: qualunque sia il colore della nostra iride per dare risalto al nostro sguardo con il viso abbronzato servono i colori del tramonto che vanno dai toni della terra ai rossi. Se poi vogliamo lanciarci anche nell'ombreggiatura, i toni del marrone chiaro saranno perfetti.



Less is more: una regola d'oro è che col volto abbronzato il trucco deve essere leggero. Quindi, così come per fondotinta e correttore, anche per gli occhi basterà darci dentro con il mascara. Per le più attente al look, un consiglio per le sopracciglia: la matita scura opaca che si utilizza in inverno non va bene su un viso abbronzato, quindi preferiamo una polvere, o anche un ombretto opaco, leggermente più caldo del nostro colore. Ricordiamoci che, come i capelli, anche le sopracciglia si schiariscono quando stiamo al sole e quindi è meglio evitare un eccessivo contrasto e l' "effetto clown".