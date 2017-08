Sopracciglia: belle e curate in poche e semplici mosse 1 di 6 Istockphoto Istockphoto Sopracciglia: belle e curate in poche e semplici mosse Sopracciglia da star: ecco come fare! 2 di 6 Istockphoto Istockphoto Sopracciglia: belle e curate in poche e semplici mosse Attrezzati: per iniziare, occorrono ovviamente specchio, pinzetta e spazzolino per sopracciglia. 3 di 6 Istockphoto Istockphoto Sopracciglia: belle e curate in poche e semplici mosse Modella: la pinzetta è un'alleata e va utilizzata con attenzione. 4 di 6 Istockphoto Istockphoto Sopracciglia: belle e curate in poche e semplici mosse Focalizza: non sempre quel che sta bene alle modelle si adatta anche al nostro viso 5 di 6 Istockphoto Istockphoto Sopracciglia: belle e curate in poche e semplici mosse Trucca: per riempire i vuoti dopo l'opera della pinzetta si può lavorare con la matita. 6 di 6 Istockphoto Istockphoto Sopracciglia: belle e curate in poche e semplici mosse Impara: Ancora qualche dubbio? In questo caso, niente di meglio che copiare dall'estetista! leggi dopo slideshow ingrandisci

Adesso abbiamo (ri)scoperto che le sopracciglia ben disegnate, con proporzioni calibrate al volto, fanno la differenza. Nei social impazzano i tutorial e le ragazze ormai non ne possono fare più a meno... una vera addiction, insomma! Proviamo quindi a fare un po' di chiarezza sui basic per avere delle sopracciglia bellissime (e sentirci un po' come le star!)



Attrezzati: Per iniziare, occorrono ovviamente specchio, pinzetta e spazzolino per sopracciglia. Prima di tutto, occorre pettinare l’arco verso l’alto e ciò esce dal disegno, sia sopra che sotto, va tolto così da avere un arco deciso e pulito. Per facilitare lo sfoltimento, meglio eseguire l’operazione dopo un bagno caldo che dilata i pori, ricordiamoci sempre di strappare un pelo per volta e nella direzione di crescita. Se il dolore è insopportabile un cubetto di ghiaccio sarà sufficiente ad anestetizzare la parte da depilare.



Modella: La pinzetta è un'alleata e va utilizzata con attenzione: non pensate che si tratti del napalm nella foresta vietnamita! Ciò che conta è eliminare qualche peletto nella parte finale del sopracciglio al fine di creare un leggero rialzo che renda più aperto lo sguardo e più espressivo il volto. Il segreto per avere sopracciglia perfette è disegnarle senza modificare la loro forma naturale e per farlo, l'importante è seguire l'osso facciale dell'orbita dell'occhio.



Focalizza: Non sempre quel che sta bene alle modelle si adatta anche al nostro viso: focalizziamoci dunque sulla forma del nostro volto per intervenire con armonia. No agli archi spigolosi, che restituiscono un’espressione accigliata e induriscono il volto, ma anche alle sopracciglia troppo folte, che appesantiscono lo sguardo, così come a quelle troppo sottili, che invecchiano. Assolutamente da evitare le "sopracciglia piangenti", cioè quelle all'ingiù perché intristiscono, e quelle molto arcuate che ci fanno sembrare un po' spiritate e danno un’aria inquietante.

Va sempre tenuta ben pulita la parte tra le due radici, per dare apertura allo sguardo. Attenzione però a non distanziare troppo le sopracciglia: il rischio è di mettere in evidenza il naso e dare un aspetto innaturale al viso.



Trucca: Per riempire i vuoti dopo l'opera della pinzetta si può lavorare con la matita, che deve essere quella per sopracciglia, dura al punto giusto per non colare. La parola d'ordine in questo caso è "naturale" quindi attenzione alla scelta del colore (il nero va evitato come la peste perché dà un effetto artificiale). I colori? Eccoli: marrone per le brune, nocciola per le castane, miele per le bionde e rosse, ma anche grigio per chi è biondo cenere o ha i capelli bianchi.



Impara: Ancora qualche dubbio? In questo caso, niente di meglio che copiare: se la prima volta andiamo dall'estetista stiamo attente e cerchiamo di capire come procede: dopo, rifarlo a casa, sarà un gioco da ragazzi... o quasi!