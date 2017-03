Make up di primavera: l’ultimo trend è il chroming

Le parole si fanno difficili: abbiamo imparato a conoscere il contouring, per creare ombreggiature sul viso , e il sun stripping, poi è stata la volta dello strobing : adesso è il momento del chroming , un’altra tecnica di make up che ci insegna a creare effetti di luce sul nostro viso valorizzando i lineamenti, con in più il vantaggio di utilizzare in modo differente un prodotto già presente nel nostro beauty case. Il segreto sta nell’utilizzare al posto del blush un rossetto dal colore perlato o metallico per sottolineare la luminosità dei tratti del volto, valorizzandolo in modo naturale.

Il chroming è una tecnica di trucco che discende direttamente dallo strobing, il make up che punta a valorizzare i lineamenti e a correggere le imperfezioni creando delle aree di luce su specifiche zone del viso come il centro della fronte, le tempie, la punta del naso, gli zigomi, il mento. Lo strobing è però piuttosto complicato da realizzare con buoni risultati per chi non è esperto: il chroming invece è molto più semplice, perché basta applicare nei punti prescelti un rossetto adatto per ottenere un effetto luce molto intenso, e conferire alla pelle un aspetto levigato.



Il primo a lanciare il chroming è stato Dominic Skinner, senior make up artist per Mac Cosmetics, il quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto con questo make up realizzato nel backstage di una sfilata. Scopo di questa tecnica è ottenere un’illuminazione dalle sfumature metalliche, piuttosto che l’effetto rugiada tipico dello strobing.



Tutto sta nell’utilizzare il rossetto al posto del fard su zigomi, guance e altre zone del viso che si vogliono illuminare, con un velo sottilissimo, ma visibile in controluce. I rossetti che meglio si prestano a questa tecnica sono quelli semitrasparenti, ma con un finishing brillante o ad effetto frost. I colori dipendono dal gusto personale e dalla nuance dell’incarnato: i più adatti hanno colore perlaceo o nude, oppure i toni del bianco trasparente, del rosa e del beige, ma sempre con toni iridescenti o leggermente metallici.



I punti da valorizzare e da illuminare sono soprattutto le aree immediatamente sottostanti l’arcata sopraccigliare, la parte alta degli zigomi, i lati della fronte. Per applicare il rossetto basta picchiettare delicatamente e poi sfumare con cura.