Make up, a scuola di strobing: illuminati di bellezza

Qualche mese fa si sentiva parlare solo del contouring, la tecnica usata dalle celeb di tutto il mondo per correggere le imperfezioni e dare tridimensionalità al viso. Oggi, in fatto di bellezza, esiste una nuova parolina magica: lo strobing , nuovo beauty trend e ultima frontiera del make up. In che cosa consiste? Serve ad enfatizzare i punti luce del nostro viso : il centro della fronte, le tempie, la punta del naso, il mento, gli zigomi e l'angolo interno dell'occhio.

Adatta soprattutto a chi ha un incarnato chiaro e ama il make-up effetto nude, questa tecnica si ispira al trucco orientale in cui la base presenta pelli molto levigate: primer, base omogenea e ben idratata sono la prima regola. Dopo aver steso una buona crema emolliente, procedete con l'applicazione del fondotinta più adatto al vostro incarnato. In alternativa per conferire un effetto ancora più naturale, applicate una bb cream o una cc cream.



Dopo di che scegliete le parti del viso da valorizzare e, con un illuminante, iniziate a creare i punti luce. Non avete a portata di mano un illuminante specifico? Basta recuperare dal vostro beauty un cosmetico chiaro e perlato o un blush in crema rosa o un ombretto color pesca, l'importante è che le texture non siano glitter. Il trucco si completa poi normalmente: mascara a gogo per uno sguardo da cerbiatta e un lipm gloss sulle labbra.



Ma attenzione: lo strobing non è adatto a tutti i tipi di pelle. Si preferisce evitare se avete un'epidermide grassa e che tende già di per sé a lucidarsi, ma anche se avete i pori dilatati: in questo caso è meglio optare a prodotti opachi che distolgono l'attenzione dal problema. Anche nelle calde giornate d'estate è opportuno evitare: in questi casi è meglio non aggiungere ulteriore luminosità alla pelle che di per sè già sudata. Se avete il viso tondo, invece, evitate d'illuminare le tempie.