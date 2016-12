Consigli di trucco: il rossetto delle feste

La prima regola d'oro, se si decide di puntare tutto sul rossetto e sulla bocca, è quella di lasciare il più possibile semplice il resto del volto. Semplice, però, non significa nudo e imperfetto. Nelle serate di festa sono imprescindibili primer, fondotinta o BB cream, correttore, cipria, un velo di blush e molto mascara. Ma se si desidera invece esagerare, in queste magiche serate si può fare perché tutto è concesso. Ed ecco che ai rossetti più scintillanti si abbinano persino sfacciati smokey eyes.



Ma quali sono i rossetti più festosi di questo Natale 2016? Sicuramente rossetti preziosi: per le feste, ci si può regalare un prodotto-gioiello, che poi durante l'anno farà sentire nuovamente principesse a ogni applicazione.



Mac propone un'intera collezione make up dedicata proprio al Natale, Mac Nutcracker Sweet. I rossetti di questa linea sono presenti in cinque nuance molto festose e femminili. Consigliate per le sere più splendenti dell'anno: So Good For You (rosso classico), Flamboyish (fucsia neon) per le più giovani e Leap of Delight per chi ha un lato più dark.



Intramontabili i rossetti Chanel: per la sera della vigilia di Natale o per la notte di Capodanno, sarà perfetto Rouge Allure nella tonalità Pirate (n.99), una nuance che si sposa perfettamente a qualsiasi outfit serale, dal classico tubino fino alle scelte più azzardate e trasgressive.



Infine, anche Dior presenta un'intera linea di maquillage dedicata alle feste: Dior Splendor 2016. Per labbra perfette, consigliassimo il rossetto liquido (semplice e piacevole da applicare) Diorific Matte Fluid nella versione rosso classico e intenso, ovvero nella tonalità Luxury.



Beauty-tip: il rossetto delle feste si può usare anche tutti i giorni, basterà abbinarlo a un look sobrio, a un raccolto spettinato e a un candido (e caldo) cappellino in lana tricot.