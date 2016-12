Fondotinta, la scelta giusta per un make-up perfetto

07:00 - Il fondotinta questo sconosciuto. In realtà è la parte fondamentale del make-up di ogni giorno. Ma spesso si sbaglia il colore, l’intensità, il tipo di cremosità rispetto alla propria pelle. Effettivamente ne esistono in gran quantità e di ogni corposità. Ne esistono di liquidi per l’estate e più concentrati per l’inverno. Ma vediamoli in dettaglio.



Come abbiamo più volte sottolineato, l’incarnato e il “nude look” è l’indispensabile tendenza da seguire per tutto il 2014. Per cui non possiamo proprio fare a meno del fondotinta giusto per la base giusta. È da qui infatti che si parte per un beauty look fresco e luminoso per ogni occasione. L’effetto naturale che deve creare il nostro cosmetico-amico da portare sempre in borsa (assieme alla cipria ovviamente) deve dare quell’opacità e rendere liscia la pelle, tipico del make-up perfetto.



E questo grazie a texure anti lucidità e anti imperfezioni. Per centrare l’obiettivo ci sono ormai tantissimi prodotti di ogni marca: da Dior a Chanel a Collistar, Shiseido e tanti altri. Per una base del trucco leggera, ma durevole. Shiseido Advanced Hydro Liquid Compact, per esempio, è un fondotinta compatto cremoso, che si stende con facilità, molto idratante, e crea un trucco luminoso per tutto il giorno.



Anche Chanel Vitalumière Aqua è un elemento per una base perfetta per il make-up naturale, ha una base d’acqua e si applica facilmente, rendendo il colorito satinato e fresco. Clinique offre tante opportunità per ogni tipo di pelle, anche per quelle con qualche imperfezione: Even Better Makeup SPF 15 attenua le macchie scure, mentre Superbalanced Makeup idrata le zone aride e opacizza quelle lucide; Pore Refining Solutions Instant Perfecting Makeup invece, perfeziona i pori dilatati.