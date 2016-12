Smokey eyes, languore e drammaticità per occhi seducenti

Tutte pazze per lo " smokey eyes" . Dalle donne in carriera alle star di Hollywood, il make up più sfoggiato ultimamente sembra essere una perfetta evoluzione del trucco Anni Venti. Occhi languidi e drammatici , quindi, capaci di far cadere ai nostri piedi anche gli uomini più granitici. Ecco i consigli della nostra redazione per realizzarlo al meglio ed essere seducenti come le bellissime di Hollywood.

NIENTE PUGILATO – Dimenticatevi linee decise e marcate. Come suggerisce il nome stesso del make up, l'idea è creare un effetto sfumato e impercettibile. Insomma, chi vi guarda non deve pensare siate reduci da un incontro di box!



NUANCES – I toni ideali vanno dal fumo al nero, classici intramontabili sempre perfetti. Molto belli anche quelli che vanno dal marrone al bronzo.



QUESTIONE DI TECNICA – 1) Primo passo è applicare un illuminante. Ma non stendetelo direttamente sulle palpebre, creereste un antiestetico “effetto scalino”. Il consiglio è spennellarlo delicatamente con tocchi leggeri.

2) Realizzate lungo le ciglia una bordatura con la matita o con un ombretto rigorosamente mat. Non site come Giotto? Tranquille: la linea non deve essere netta, anche perché poi verrà poi sfumata. Utilizzate un pennello a lingua di gatto o, in caso non lo aveste a disposizione in casa, rimediate con il polpastrello dell'anulare.

3) A questo punto, si passa all'ombretto! Sceglietelo dello stesso colore della matita. Optante per polveri perlate o shimmer, in modo tale da rendere il vostro sguardo tridimensionale.

4) Procedete con la bordatura scura all'attaccatura delle ciglia, passate poi ad una nuance media, e ritornate di nuovo a quella scura. Nel caso in cui aveste occhi piccoli, con questo passaggio di tonalità renderete l'occhio meno piccolo. Trucchi del mestiere!

5) I due colori vanno applicati dal centro della palpebra verso l'esterno. Il trucco risulterà intenso all'attaccatura delle ciglia e verso l'esterno, mentre sarà più soft nella parte alta della palpebra e via via che ci si avvicina all'incavo dell'occhio.

6) La parte alta deve essere rigorosamente lasciata nature. Tanto la pelle uniformata dal correttore vi creerà un punto luce assolutamente d'effetto. Fidatevi!

7) Ora, passate la matita nella rima inferiore dell'occhio. Piccoli tratti orizzontali, sia dentro l'occhio sia tra le ciglia.

8) Sfumate a questo punto la matita con un pennellino a punta tonda. Movimenti orizzontali, fissati poi dagli ombretti.

9) Ultimate il make up con il mascara.





A cura della redazione "Bella più di prima"