In autunno davanti allo specchio: come devo truccarmi?

Le tintarelle estive vi hanno fatto (quasi) dimenticare la necessità del make up al punto da optare per uno stile “nude”? Bene, anche per questo autunno allora continuate a tenere in borsetta un fondo tinta leggero, un ombretto chiaro illuminante per gli occhi, mascara in quantità e, se volete concedervi un tocco di colore sensuale, gloss per le labbra. o uno smalto "graffiante" .



Non preoccupatevi se il colore ambrato della vostra estate vi sta abbandonando: non serve rincorrere l'estate tutto l'anno, il must è apparire il più naturali possibile. Lasciatevi ispirare dalle bellezze nordiche acqua e sapone, morbidamente avvolte in caldi maglioni di taglio maschile.



L'autunno 2015 propone come icone di stile donne in carriera e mamme divise fra scuola, lavoro e famiglia, tutte accomunate da un nuovo modo di essere. I trucchi (scusate il gioco di parole) sono:



1) mantenere la pelle del viso idratata;

2) optare per una giusta scelta del primer, in base al colorito della vostra carnagione e a un furbo utilizzo dei punti luce;

3) non dimenticare di avere a portata di mano il correttore per le imperfezioni;

4) scegliere una cipria e un fard rosati, vere e proprie ciliegine sulla torta.



A cura della redazione "Bella più di prima".