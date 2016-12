Come alla spa! Cinque bagni, cinque trattamenti

ANTICELLULITE – Cellulite e non solo: un bagno a base di sale aiuterà a combattere i problemi di ritenzione idrica e la fastidiosa sensazione di pesantezza che affligge a fine giornata. Per dare sollievo alle gambe gonfie e stanche versa nella vasca mezzo chilo di sale iodato: regola la temperatura dell'acqua di modo che non sia eccessivamente calda. Per un trattamento d'urto è possibile versare nella vasca un chilo di sale e immergersi per venti-trenta minuti al massimo. Indossa un costume per proteggere le parti intime. Attenzione, non tutto il sale è uguale. La concentrazione di minerali e sostanze benefiche presente nel sale del Mar Morto o nel sale di Cervia è altissima, per questo saranno sufficienti quantità minori. Aggiungi qualche goccia di olio essenziale di ginepro, mirto e cipresso in un olio vegetale. Massaggia sulla pelle umida e asciuga tamponando con dolcezza l'epidermide.



PELLE SECCA? – Grazie alle proprietà lenitive, l'amido di riso calma le infiammazioni e combatte il prurito. È adatto per il bagnetto dei più piccoli, ma anche gli adulti trarranno notevoli benefici da questo ingrediente. Puoi versare l'amido nella vasca oppure preparare un composto cremoso unendo qualche cucchiaio di acqua tiepida in una ciotola. Applicato su punture e arrossamenti, darà sollievo immediato: pelle idratata e morbidissima. Per nutrire in profondità aggiungi un massaggio effettuato sulla pelle asciutta con un olio vegetale a cui avrai aggiunto un cucchiaio di yogurt, poi stenditi nella vasca e lascia che l'olio penetri nell'epidermide nutrendola in profondità. Non tutti sanno che, a differenza della crema, gli oli vegetali sono più adatti per la pelle secca: scegli un prodotto di qualità e leggi con attenzione l'etichetta.



CONTRO IL FREDDO – Freddo e vento minacciano la pelle causando irritazioni e tagli. Contro l'epidermide screpolata ecco una ricetta dolcissima, per regalarti una coccola a fine giornata. Versa qualche cucchiaio di miele in una ciotola, stempera con un goccio di yogurt e aggiungi cocco grattugiato. Quando sei nella vasca massaggia lentamente sulla pelle umida, dalle caviglie al viso, insistendo sulle zone più bisognose di cure, come zigomi e mani. Infine, siediti nella vasca e lascia che il composto si sciolga lentamente nell'acqua calda, come una dolce carezza avvolgente. Già noto fra i popoli antichi, il miele ha un altissimo potere cicatrizzante e favorisce la riparazione della pelle, accelerando la guarigione di tagli e ferite. Usa il latte o lo yogurt per stemperare il composto: quando l'epidermide è arrossata puoi utilizzare il miele come maschera nutriente, da applicare e lasciar riposare per venti minuti circa.



EFFETTO BALSAMICO – Versa qualche goccia di olio vegetale nell'acqua della vasca, aggiungi una manciata di bicarbonato e un ramo di rosmarino fresco. Sbriciola i fiori di lavanda. Se desideri potenziare l'effetto balsamico versa qualche goccia di tea tree oil, noto per le proprietà antibatteriche, antisettiche e antimicotiche. Da sperimentare l'olio essenziale di menta, eucalipto e timo, un antisettico naturale in grado di favorire la guarigione di ferite e infiammazioni. In alternativa, è possibile preparare un infuso da versare nell'acqua della vasca. L'olio essenziale di abete è prezioso durante l'inverno, perché calma la tosse e aiuta a decongestionare le vie respiratorie, placa i dolori muscolari e stimola la circolazione.



ANTIRUGHE RELAX – Metti a bollire i fiori di camomilla e malva, antinfiammatoria, poi versa nell'acqua dell'acqua. Per esaltare l'effetto relax puoi aggiungere l'olio essenziale di camomilla blu. A differenza della camomilla romana, il costo dell'olio essenziale di camomilla blu, o Matricaria Chamomilla, è più alto: impiegata come sedativo e antidolorifico naturale, è ricca di camazulene e rilassa profondamente. Prepara un impacco a base di olio di rosa mosqueta, rigenerante e utile per mantenere elastica la pelle. Puoi versare in una ciotola un mix di oli, per esempio avocado, ricco di vitamina E, lino, calendula e cocco. L'olio di noccioli di albicocca è un potente antirughe naturale, ricco di antiossidanti e in grado di proteggere la pelle favorendo la microcircolazione cutanea. Massaggia la pelle umida e immergiti nella vasca, dove avrai versato un bicchiere di latte e petali di rosa.