Capelli: la beauty routine per la palestra

Raccogliere i capelli - Vietato fare ginnastica o nuotare con i capelli sciolti sulle spalle. Nemmeno se sopra si indossa la cuffia, nel caso della piscina. Infatti, i capelli sciolti si annodano più facilmente e, complice il sudore, tendono a formare una massa informe poi difficile da sbrogliare nel momento dello shampoo. Il primo consiglio, dunque, è quello di raccogliere i capelli in pratiche code di cavallo o chignon dopo averli ben spazzolati. Se ci si allena in piscina, è importante applicare anche un olio protettivo prima della nuotata, per evitare di inaridire e scolorire i capelli dopo ogni allenamento.



Il beauty per la palestra - Nella borsa non dovrebbe mai mancare lo spazio per i prodotti di bellezza dedicati ai capelli. Basterà affidarsi alle mini-taglie specifiche per lo sport oppure versare il prodotto usato abitualmente in appositi flaconcini leggeri e pratici. Cosa occorre per una perfetta beauty routine dei capelli in palestra? Shampoo idratante e purificante, balsamo nutriente (meglio senza risciacquo) e olio disciplinante per le punte. Il Travel Kit di BioNike, per esempio, contiene la mini-taglia di Defence HairPro Shampoo Ultra Delicato, perfetto per nutrire e purificare i capelli provati da sudore e stress. Ph delicato e attivi tutti naturali, infatti, agiscono efficacemente anche contro eventuali irritazioni o infiammazioni del cuoio capelluto (per esempio, conseguenti al contatto con il cloro). Se la chioma è colorata o debole, si può optare per la linea al melograno di Klorane: Shampoo Anti-Sbiadimento e Crema Quotidiana Senza Risciacquo manterranno i capelli lucenti e del colore desiderato.



Asciugatura e piega - Una volta lavati i capelli, per ridurre i tempi di asciugatura in palestra, è consigliabile tamponarli con l'asciugamano senza mai strofinare. Inoltre, è bene non pettinarli né spazzolarli da bagnati, si spezzerebbero con facilità e diventerebbero crespi. Meglio asciugarli aiutandosi soltanto con il movimento delle dita e mantenendo il phon tiepido a una distanza adeguata dal capello. Una volta asciugata la chioma, si applica qualche goccia di olio disciplinante senza risciacquo e si legano delicatamente i capelli in un ordinato chignon. Quest'astuzia permette di ottenere onde morbide e disciplinate in modo naturale.



Trattamenti urto - Infine, se si amano i prodotti completamente naturali, un efficace trattamento rigenerante post-palestra è l'impacco con l'olio puro di cocco da applicare dalla radici del capello fino alle punte, insistendo su quest'ultime con un lieve massaggio. Il tempo di posa può variare da un'ora fino all'intera notte per un effetto riparatore ancora più intensivo.