I due volti dell Europa in mostra alle Officine Fotografiche di Milano

L'Europa, continente unito e relativamente pacifico ma ancora pieno di contraddizioni. Alessandro Gandolfi, fotografo e giornalista, ha scelto di documentare coi suoi scatti la vita nella città più ricca del continente (Wolfsburg, Germania) e nella più povera (Silistra, Bulgaria). L'esposizione in cui Gandolfi accosta le immagini dell'una con quelle dell'altra si intitola "Antipodes. Two faces one Europe" ed è in mostra alle Officine Fotografiche di Milano, fino al 16 marzo 2018. "Un operaio tedesco che guadagna 2.500 euro al mese, uno bulgaro che arriva a malapena a 200", recita la presentazione del progetto. "Una città in crescita che punta prepotentemente alla perfezione e all’efficienza, una che lotta per la sopravvivenza, e guarda impotente i suoi giovani andarsene lontano per poter sperare in un futuro".