I cantanti svelati attraverso le immagini: la mostra fotografica di Chiara Mirelli

Cantanti, famosi e meno famosi. Tutti colti nei loro momenti più intimi, dopo un concerto o in ambienti familiari. Con le sue foto, Chiara Mirelli cerca quel lato del personaggio che lo avvicina a chi lo guarda. Dal 12 aprile all'11 giugno i suoi scatti si potranno vedere alle Officine Fotografiche Milano nella mostra dal titolo "Note private. Storie di persone e musica". Attraverso il bianco e nero o con colori prepotenti, la fotografa milanese prova a mettere in contatto i cantanti con il loro pubblico, con quella folla di sconosciuti alla quale chi è sul palco vorrebbe dire qualcosa, ma non è semplice aprirsi di fronte a così tanti volti nuovi.