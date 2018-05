Firenze, la Basilica di San Miniato compie mille anni: una nuova opera per celebrare l anniversario

Era il 1018 quando il vescovo di Firenze inaugurava quello che sarebbe diventato uno dei luoghi più rappresentativi del capoluogo toscano: la Basilica di San Miniato al Monte. Oggi si celebrano i mille anni di quella importante fondazione. Per il millenario i monaci benedettini di San Miniato hanno chiamato l'artista Marco Bagnoli che ha realizzato un'opera per l'occasione.

L'artista ha disposto gli elementi della sua opera lungo una diagonale che dal Cimitero antistante la facciata della Basilica arriva fino al suo interno. Il progetto dell'artista si muove fra i cinque elementi fondamentali, ma il fuoco è il protagonista dell'installazione di Bagnoli che ha scelto questo elemento in quanto simbolo per eccellenza dello Spirito Santo della Trinità cristiana e della sua manifestazione. "Ascolta il flauto di canna", "Fonte battesimale", "La voce", "Sonovasoro" e "L'etere" sono gli elementi che costituiscono l'opera d'arte di Bagnoli.