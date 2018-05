Cultura: un sito italiano si aggiudica i Webby Awards, gli "Oscar di Internet"

Un sito italiano si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento internazionale Webby Awards, gli "Oscar di Internet", per la categoria Cultural Website. Alla 22° edizione, che si è tenuta a New York, hanno partecipato 13mila candidati da più di 70 Paesi del mondo. L'Italia ha vinto proprio grazie a una delle ragioni per cui è famosa nel mondo: la storia. Il portale è mausoleodiaugusto.it e permette anche un viaggio interattivo in 3D nella Roma antica, ai tempi dell'Imperatore Augusto. Il focus è appunto il Mausoleo, il più grande sepolcro circolare al mondo, e le trasformazioni che lo hanno riguardato nel corso dei tempi. Il sito è stato ideato da Fondazione TIM coordinato dalla direzione creativa di Luca Josi con la collaborazione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e realizzato da Havas Milan. Fa parte di un progetto più ampio, di recupero del monumento.