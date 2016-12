Montagna killer: sciatore muore in Trentino, scialpinista in Piemonte

08:54 - Un'altra domenica tragica in montagna. Un giovane tedesco è morto mentre stava sciando sulle piste di Madonna di Campiglio, in seguito a uno scontro con uno snowboarder lettone, rimasto ferito in modo serio. Lo sciatore, originario della Baviera, era in vacanza con una comitiva di amici e avrebbe compiuto 20 anni tra una settimana. Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Giovanissimo anche lo snowboarder, che ha solo 17 anni e che ha riportato gravi ferite. Trasportato con un elicottero di Trentino emergenza, si trova al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento.



Cuneo, muore uno scialpinista - Morte anche sulle montagne piemontesi, dove uno scialpinista è precipitato in un canalone ed è morto sulle cime di Briga Alta (Cuneo). L'incidente è avvenuto a un'altezza di 2.200 metri, sul Monte Bertrand. La vittima era in compagnia di un altro escursionista, che ha dato l'allarme. Il corpo senza vita è stato poi recuperato dal Soccorso alpino, che ha accompagnato a valle anche l'altro sciatore.



L'uomo sarebbe scivolato su una lastra di neve ghiacciata, ruzzolando a valle per molti metri. Ha riportato numerose fratture che gli sono state fatali. Il corpo è stato poi trasportato alla frazione Upega di Briga Alta, uno dei Comuni piemontesi meno popolati e il più meridionale della regione, al confine con la Liguria e la Francia.