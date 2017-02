Strage di Viareggio, i familiari: "Moretti si deve dimettere", e annunciano ricorso

"Offesi dall'avvocato di Moretti" - Il portavoce dei familiari, Marco Piagentini, ha inoltre detto di ritenere "offensive le dichiarazioni dell'avvocato di Moretti", che ha definito "populista" la sentenza sulla strage. "L'avvocato non so se si rende conto che ci ha offeso - ha spiegato -, ma abbiamo le spalle grosse. Questa è un'offesa a un tribunale del popolo italiano. Una baggianata enorme, un arrampicarsi sugli specchi di fronte alla condanna dei massimi vertici di Fs".



Ricorso in appello perché la sentenza "non ci basta" - Piagentini ha inoltre annunciato il ricorso in appello perché "non ci basta quanto è stato detto finora". Le richieste di condanna della Procura, hanno detto i parenti, "devono diventare complete per l'importanza dei documenti prodotti dai pm e anche dai familiari con i loro consulenti". Infine, l'associazione ha chiesto che "i condannati rinuncino alla prescrizione".