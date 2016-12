Terremoto, l'Italia chiede all'Europa 7 miliardi di euro soltanto per il sisma di agosto

E' di sette miliardi la stima dei danni provocati dal terremoto di agosto nel Centro Italia. La cifra, che compare sul documento presentato a Bruxelles per attivare il Fondo Ue di solidarietà, comprende anche i costi per la prima parte della gestione dell'emergenza, secondo quanto riferiscono fonti italiane. A questi soldi andranno però aggiunti i costi del sisma di ottobre, ancora in via di definizione sia per i danni sia per l'emergenza.