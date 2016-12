25 aprile 2014 Roma, la canonizzazione diventa un business: ecco i gadget di Wojtyla e Roncalli La Città Eterna si prepara all'evento del 27 aprile con una serie di souvenir per chi voglia un ricordo ultraterreno Tweet google 0 Invia ad un amico

14:10 - Roma si prepara alla canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, che si terrà il 27 aprile. Per chi, in ricordo dell'evento, si voglia portare a casa qualcosa di ultraterreno ecco che sulle bancarelle dei souvenir è già spuntata una serie di gadget ad hoc; dalla maglietta all'immaginetta di porcellana, passando per foto e magneti.