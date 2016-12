27 aprile 2014 In una favela di Salvador de Bahia la prima chiesa dedicata a san Giovanni Paolo II Brasile, venne inaugurata dallo stesso Wojtyla nel 1980 Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - Una piccola chiesa in una favela alla periferia di Salvador di Bahia è la prima al mondo a prendere il nome di San Giovanni Paolo II. La parrocchia di Nossa Senhora dos Alagados venne inaugurata il 7 luglio 1980 dall'allora Papa Wojtyla, durante la prima delle sue quattro visite pastorali in Brasile.

L'arcivescovo di Salvador, Murilo Krieger, ha firmato oggi, dopo la canonizzazione di Wojtyla in Vaticano, il decreto che consente il cambio del nome alla chiesa.



''Giovanni Paolo II ha visitato e benedetto la nostra chiesa. E' stato un momento molto speciale. Per noi è un momento di grande felicita''', ha detto il parroco, Etienne Kern.



Per preparare la sua visita alla parrocchia, Giovanni Paolo II chiese a madre Teresa di Calcutta di visitare Nossa Senhora dos Alagados. ''Madre Teresa visito' la nostra parrocchia nel 1979, un anno prima della visita del santo padre'', ha ricordato il parroco.