Il diario di un black bloc

Un'azione studiata da mesi. Un po' in Italia, un po' in Germania. Indicazioni precise, tutto organizzato. Il black bloc non lascia nulla al caso e ci tiene a raccontare il dettaglio delle sue bravate, eseguite a volto coperto e a braccia armate. Lo fa, sulle pagine di Repubblica, scegliendo un nome a caso, Davide, 26 anni. Una parte dei 500 euro mensili che percepisce dal suo "lavoretto", una buona parte ha deciso di investirla nella divisa necessaria per protestare con i bastoni e per la maschera antigas. E poi ci sono i guanti, ma soprattutto "la roba", ovvero petardi, 'bomboni' esplosivi. Tutto nascosto da una bandiera che li avvolge. "Patriottismo" e devastazione, insomma.