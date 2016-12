Il sesso nelle case di tolleranza

La prostituzione viene definita il "mestiere più antico del mondo", ed in effetti di tale professione ci sono riferimenti addirittura in documenti sumeri del 2400 a.C.: vere case di tolleranza gestite da sacerdoti. Ma le "donne pubbliche" esistevano anche nell'antica Grecia, nell'impero Romano, in India, Cina e Giappone. Esercitavano in immobili dove veniva venduto il sesso, immobili che ancora oggi esistono in buona parte del mondo. Ripercorriamo brevemente, accompagnati dalle foto dell'archivio Getty, la storia del sesso nelle case di tolleranza.