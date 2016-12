26 marzo 2015 Anniversario di una corsa d'altri tempi: quasi 90 anni della Mille Miglia La prima edizione della celebre gara per auto d'epoca si tenne il 27 marzo del 1927 Tweet google 0 Invia ad un amico

11:16 - Un percorso di quasi 1600 chilometri che si snoda tra campagna, montagna e città lungo un percorso a forma di "otto". Il 27 marzo 1927 si corse per la prima volta la Mille Miglia, la celebre gara di lunga distanza effettuata su strade aperte al traffico che si disputò in Italia per 24 volte fino al 1957. Dal 1977 la corsa rivive invece sotto forma di gara di regolarità per auto d'epoca. La partecipazione è limitata alle vetture, prodotte non oltre il 1957, che avevano partecipato o risultavano iscritte alla corsa originale. Il percorso (Brescia-Roma andata e ritorno) ricalca, pur nelle sue varianti, quello della gara originale mantenendo costante il punto di partenza/arrivo in Viale Venezia, all'altezza dei giardini del Rebuffone.