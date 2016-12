10 luglio 1976: il disastro di Seveso

Tutti lo conoscono come il disastro di Seveso avvenuto il 10 luglio del 1976 quando all'interno dell'azienda Icmesa di Meda ci fu una fuoriuscita di una nube di diossina mista ad altre sostanze ancora più tossiche. Una vasta zona della Brianza fu avvelenata, la più colpita fu comunque Seveso. Non ci furono morti ma 240 persone furono ricoverate per una dermatosi causata dal contatto col cloro. I danni fisici sulla popolazione della Brianza sono ancora oggi oggetto di studi.