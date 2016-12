Morto a 100 anni il boss Di Maggio, negati funerali pubblici: scampò a due attentati e al maxi processo

E' morto a Cinisi (Palermo) all'età di 100 anni Procopio Di Maggio, l'unico padrino della Cupola rimasto in libertà. Il boss è scampato a due attentati, nel 1983 e nel 1991. Fu condannato per associazione mafiosa al maxiprocesso istruito da Falcone e Borsellino e assolto dall'accusa di essere il mandante di 20 omicidi. Avevano fatto discutere i festeggiamenti con giochi d'artificio per il suo ultimo compleanno. Vietati i funerali pubblici.