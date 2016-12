Si sente male durante una partita Macerata, muore un diciottenne

11:22 - Un ragazzo di 18 anni, Andrea Sepi, è morto nella notte all'ospedale di Camerino (Macerata) dopo essersi sentito male mentre giocava a calcetto con gli amici nel campo della parrocchia di Pievetorina. La partita era da poco iniziata quando Andrea ha chiesto ad un compagno di sostituirlo perché non si sentiva bene. All'arrivo dei soccorsi, è stato portato in ospedale dove è morto poco dopo.

Ad Andrea è stato subito praticato un massaggio cardiaco in ambulanza dall'equipaggio e, una volta in ospedale, medici e infermieri hanno fatto di tutto per salvarlo. Ma inutilmente. Al capezzale del giovane c'erano il padre Michele, un allevatore molto conosciuto, la madre Laura e il fratello Cesare. Il medico legale ha condotto un'ispezione cadaverica, e l'ipotesi che si fa strada è quella di un infarto. "Una tragedia - dice il sindaco di Pievetorina Alessandro Gentilucci - che colpisce questa famiglia ma anche tutta la comunità. Ci coglie impreparati, come tutte le morti improvvise di un giovanissimo".



Un analogo episodio il 15 febbraio a Macerata, dove era morto un atleta di soli 12 anni, Elia Longarini: il giovane si era sentito male mentre disputava una partita di rugby del campionato under 14 con la sua squadra, l'Amatori Rugby. Anche lui aveva chiesto di essere sostituito e si era accasciato a terra. In quel caso era stato soccorso con un defibrillatore in dotazione al campo di gioco, ma dopo pochi minuti era spirato sotto gli occhi dei genitori. L'autopsia non ha ancora chiarito le cause della morte, e il perito ha 60 giorni di tempo per depositare le sue conclusioni.