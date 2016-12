Bimba trovata morta in casaBarletta, s'indaga per omicidio

E' giallo sulla morte di una bambina di due anni di Trinitapoli , avvenuta in casa. La piccola, una decina di giorni fa, aveva avuto un incidente domestico, cadendo dalle scale. I genitori l'avevano portata all'ospedale di Barletta, dove era stato consigliato di far seguire la bimba in un ospedale pediatrico. Era stata trasferita a Bari. Sabato mattina il decesso. La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario contro ignoti.

Nelle prossime ore la Procura disporrà l'autopsia per cercare di fare chiarezza sul decesso della piccola. La bimba, infatti, assumeva farmaci somministratigli dai genitori per un deficit neurologico, e inoltre sul corpo presentava segni e lividi che farebbero sospettare di eventuali percosse o maltrattamenti subiti.



Il 27 ottobre scorso la bimba era stata trasportata all'ospedale di Barletta, dove la madre e il suo convivente avevano riferito che la piccola era caduta dalle scale. I medici, che avevano accertato una frattura ad un braccio, avevano consigliato alla coppia il trasferimento della bimba in un ospedale pediatrico, e la piccola era stata portata al "Giovanni XXIII" di Bari. Venerdì è stata dimessa.



Sabato mattina la bimba è stata trovata morta nella sua abitazione. I carabinieri e il pm della Procura di Foggia hanno ascoltato per tutta la giornata la madre della bimba, il suo convivente e i nonni materni. Anche agli investigatori e al magistrato i genitori della bimba hanno detto che quei segni e lividi presenti sul corpo della piccola erano conseguenza della caduta dalle scale di una decina di giorni fa. Ma qualcosa non convince gli inquirenti e il pm ha deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta con l'ipotesi di omicidio volontario. Niente indagati al momento, ma l'esito dell'autopsia potrebbe dare una svolta alle indagini e soprattutto indicare le cause della morte della bimba.