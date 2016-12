Papa: "Serve umiltà, Sinodo non è occasione per prove di intelligenza"

11:28 - "Le Assemblee sinodali non servono per discutere idee belle e originali, o per vedere chi è più intelligente", ha ammonito papa Francesco nella messa inaugurale del Sinodo a San Pietro. "Il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia", ha ricordato, esortando i padri sinodali a "lavorare con vera libertà e umile creatività".

Dopo averne evocato l'immagine, commentando nell'omelia la relativa profezia di Isaia e la parabola evangelica, il Pontefice ha sottolineato che "anche noi, nel Sinodo dei Vescovi, siamo chiamati a lavorare per la vigna del Signore".



"Le Assemblee sinodali - ha spiegato - non servono per discutere idee belle e originali, o per vedere chi è più intelligente. Servono per coltivare e custodire meglio la vigna del Signore, per cooperare al suo sogno, al suo progetto d'amore sul suo popolo". In questo caso, ha proseguito, "il Signore ci chiede di prenderci cura della famiglia, che fin dalle origini è parte integrante del suo disegno d'amore per l'umanità".



"Qui siamo tutti peccatori - ha aggiunto - e anche per noi ci può essere la tentazione di "impadronirci" della vigna, a causa della cupidigia che non manca mai in noi esseri umani. Il sogno di Dio si scontra sempre con l'ipocrisia di alcuni suoi servitori".



"Noi possiamo "frustrare" il sogno di Dio se non ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo", ha concluso, ma "lo Spirito ci dona la saggezza che va oltre la scienza, per lavorare generosamente con vera libertà e umile creatività".